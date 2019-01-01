عودة كهربا والسعيد - تشكيل الزمالك للقاء المقاولون العرب

الزمالك يبحث عن الانتصار أمام المقاولون العرب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

تشكيل الزمالك شهد مشاركة عمر السعيد أساسيًا، في ظل غياب المغربي خالد بوطيب المنضم لصفوف منتخب بلاده المشارك في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وضم تشكيل الزمالك الآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم أوباما.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، عمر السعيد، أحمد سيد زيزو.

على مقاعد البدلاء: "عماد السيد وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمد عبد الغني ومحمود عبد العزيز و أيمن حفني وحميد أحداد".

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واستبعد جروس محمد عنتر من قائمة الزمالك، لمواجهة ذئاب الجبل.