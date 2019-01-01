عودة كهربا واستبعاد مدبولي - قائمة الزمالك للقاء المصري

استبعاد التونسي فرجاني ساسي للإيقاف

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستواجه المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري.

الزمالك سيواجه المصري مساء غدٍ الخميس، بالجولة 28 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك استبعاد أحمد مدبولي ومحمد حسن وعمر صلاح لأسباب فنية، وأيضًا فرجاني ساسي للإيقاف.

⚡️ “إليكم أكثر اللاعبين تسجيلًا خلال هذا الموسم من ضربات جزاء🥅”https://t.co/BaQmOCzAHW — جول مصر (@goaleg) April 10, 2019

وضمت القائمة التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد إبراهيم ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" وإبراهيم حسن ومحمود كهربا ومحمد عنتر.

خط الهجوم: حميد أحداد وخالد بوطيب وعمر السعيد.

وعاد محمود عبد المنعم كهربا لقائمة الزمالك، بعد استبعاده في آخر مباراة بكأس الكونفدرالية، أمام حسنية أغادير المغربي.