عودة كريم بنزيما للمنتخب الفرنسي .. الآن وإلا فأبدًا

بعد التألق الكبير لكريم بنزيما هل حان موعد عودته للمنتخب الفرنسي.

"لطالما أراد العودة للمنتخب الفرنسي في الفترة الماضية، سأكون صريحًا أنا لا أعرف ما الذي يمنع ذلك من الأساس"، كانت تلك هي كلمات زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد حول كريم بنزيما مهاجم فريقه وابتعاده عن الديوك في السنوات الأخيرة.

وأضاف: "من وجهة نظري وبنظرة كروية بحتة هو الأفضل في مركزه حاليًا ويجب أن يكون لديه مركزًا ثابتًا في المنتخب الفرنسي، لكن ذلك يتجاوز صلاحياتي، لو كان الأمر في يدي لقمت بضمه".

كلام المدرب الفرنسي منطقي لدرجة كبيرة ومن غير الممكن أن نعتقد أنه به محاباة لبنزيما كونه مديره الفني في ريال مدريد كما ألمح ديدييه ديشان المدير الفني للديوك.

يمر بنزيما بالفعل بواحدة من أفضل فتراته في كرة القدم بعيدًا عن أي ظلال لأي نجم كبير منذ رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي الملكي.

وتعد أرقام مهاجم ريال مدريد خير دليل على تلك الكلمات بتصدره لجدول هدافي الدوري الإسباني وقيادة ريال مدريد للقمة بجوار برشلونة منذ أشهر بعيدة بقى فيها الملكي بعيدًا عن المركز الأول.

ديشان يرد على تصريحات زيدان عن بنزيما

هذا الموسم فقط سجل بنزيما ١١ هدفًا في ١٥ مباراة لعبها لريال مدريد في واحدة من أفضل أرقامه على الإطلاق حتى الآن في مسيرته الكروية.

ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي تفادى الحديث عن أسباب ابتعاد بنزيما في تصريحاته اليوم لكنه برر تصريحات مواطنه زيدان أنه من الطبيعي أن يتحدث بذلك الشكل عن لاعب في ريال مدريد.

يبدو في النهاية أن الأزمة التي تعرض لها بنزيما في السنوات الماضية هي السبب الوحيد في ذلك الاستبعاد بعدما تم اتهامه بإبتزاز مواطنه ماتيو فالبوينا بالرغم من أن التهم لم تثبت عليه قط.

السبب الوحيد الذي يمنح ديشان القدرة على استبعاد بنزيما هو العمر فقط لا غير، لكن لو نظرنا للتشكيلة الحالية من الفريق سنرى فيها أولفييه جيرو بعمر ٣٣ عامًا بينما يبلغ بنزيما ٣١ عامًا فقط.

أو ربما مثلما أكد اللاعب بنفسه من قبل أن أصوله العربية لها دورًا في ابتعاده عن الصورة مع ارتفاع صوت اليمين داخل أروقة الحكم في فرنسا لكن في نفس الوقت نشاهد نجومًا أمثال نبيل فقير وحسام عوار، لذلك فتلك الفرضية أيضًا مستبعدة.

نحن هنا لا نحاول أن نشير بأصابع الاتهام لهذا أو ذاك بل نحاول فهم سبب استبعاد لاعب بتلك الإمكانيات وذلك المستوى من تشكيلة بطل العالم.

لو لم يكن أيًا من تلك الأسباب حقيقي لكنا قد شاهدنا بنزيما في المنتخب الفرنسي هذه الأيام، بالأخص بعدما حسم الفريق بنسبة كبيرة صعوده لأمم أوروبا.

كل ما نستطيع قوله أن بنزيما طالما لم يتم استدعاءه في تلك الظروف فربما لا نشاهده من جديد أبدًا بقميص المنتخب الفرنسي الذي مثله أفضل تمثيل.