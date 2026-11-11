عاد أخيرًا .. كواليس الظهور الأول لكومباني منذ سقوطه في تدريبات بايرن ميونخ

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لحظة مؤثرة للمدرب البلجيكي

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عاد فينسنت كومباني إلى مقر تدريبات بايرن ميونخ لأول مرة منذ انهياره المفاجئ والمقلق الشهر الماضي. ويواصل المدرب البالغ من العمر 40 عامًا تعافيه من التهاب في السحايا وخلع في الكتف، رغم أن موعد عودته الدقيق إلى خط التماس لا يزال غير مؤكد.

كومباني يعود إلى سابينر شتراسه

عاد كومباني في لحظة مؤثرة إلى مقر تدريبات بايرن للمرة الأولى منذ انهياره المفاجئ في 23 أكتوبر. وقد أصيب المدرب البالغ من العمر 40 عامًا بوعكة خلال حصة تدريبية اعتيادية مع فريق النادي الثاني، ما أثار قلقًا فوريًا بين الجهاز الفني واللاعبين.

وشخّص الأطباء المختصون لاحقًا حالة المدرب البلجيكي على أنها تهيّج في السحايا عقب الحادثة المخيفة.

وقد أجبره هذا التدهور الصحي الخطير بطبيعة الحال على الابتعاد عن مهامه، فغاب عن آخر خمس مباريات لبايرن ميونخ في مختلف المسابقات.

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وأكد النادي الآن رسميًا أن مدربه أصبح بثبات «على طريق التعافي» بعد فترة عصيبة. وسيكمل برنامج إعادة تأهيله الجاري في الأجواء المألوفة للاندماج مع الفريق من جديد.

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التعامل مع خلع مؤلم في الكتف

إلى جانب التشخيص الأولي بتهيّج السحايا، يتعامل كومباني أيضًا مع انتكاسة بدنية مؤلمة. فقد عانى المدرب بحسب ما ورد من خلع في الكتف عندما سقط على أرضية الملعب خلال انهياره في مقر التدريبات.

وقد ظهر مؤخرًا في صور لدى وصوله إلى مقر سابينر شتراسه وذراعه مدعومة بحمّالة، فيما يبدأ برنامجه البدني المخصص لإعادة التأهيل. وقدّم بيان رسمي للنادي طمأنة لجماهيره، مشيرًا إلى أن المدرب يحقق خطوات إيجابية في أثناء استعادته لياقته العامة.

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وتولى المدير الرياضي ماكس إيبرل زمام التصريحات الخارجية، حيث يقدّم تحديثات منتظمة بشأن الوضع الصحي لكومباني. وتحرص إدارة بايرن على أن يحصل مدربها على الدعم الطبي الأمثل خلال هذه الفترة الحساسة.

دانكس يتولى المهمة بسلاسة

تولى آرون دانكس قيادة الفريق الأول فيما يركز كومباني بالكامل على تعافيه. وقد نجح المدرب المساعد في اجتياز سلسلة مباريات صعبة بشكل لافت في ظل الغياب القسري للمدرب.

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وأشرف دانكس مؤخرًا على فوز مثير بنتيجة 2-0 على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، مُظهرًا انضباطًا تكتيكيًا على الساحة الأوروبية. ثم قاد الفريق إلى تعادل صعب بنتيجة 2-2 أمام بوروسيا دورتموند في قمة محلية مرتقبة بشدة على صدارة الترتيب.

وأبقت هذه النتائج الحاسمة بايرن ميونخ في المسار الصحيح بثبات على الصعيدين المحلي والأوروبي. ويحتل الفريق حاليًا صدارة ترتيب الدوري الألماني، متقدمًا على منافسه دورتموند بفارق الأهداف فقط بعد انطلاقة متوترة للموسم.

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في انتظار العودة إلى الخط الجانبي

رغم الخطوات الإيجابية التي يخطوها كومباني نحو تعافٍ كامل، فإن موعدًا نهائيًا لعودته الرسمية إلى مقعد المدربين لا يزال غير مؤكد تمامًا.

ومن المؤكد أن الطاقم الطبي للنادي لن يتعجّل عملية إعادة تأهيله، إذ يضع صحته على المدى الطويل فوق الاحتياجات الكروية الآنية.

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وتوفر فترة التوقف الدولي الحالية نافذة مناسبة ليركز المدرب بشكل كامل على صحته بعيدًا عن الضغط المتواصل لمباريات النادي. ومن المتوقع تمامًا أن يواصل دانكس قيادة الحصص التدريبية للفريق الأول والتحضيرات التكتيكية في هذه الأثناء.

ويعود بايرن إلى منافسات الدوري الألماني يوم الجمعة 20 نوفمبر. وسيستضيف كولن على ملعب أليانز أرينا، آملًا في حصد النقاط الثلاث والحفاظ على تقدمه الطفيف في صدارة الدوري الألماني.