تصفيات كأس أوروبا

عودة فقير وغياب ديمبيلي عن قائمة فرنسا لتصفيات اليورو

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ميندي يتواجد أيضاً بعد عودته للمشاركة مع مانشستر سيتي

أعلن ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن قائمة فريقه لمواجهتي مولدوفا وألبانيا في تصفيات يورو 2020.

وشهدت القائمة غياب بول بوجبا وعثمان ديمبيلي ثنائي برشلونة ومانشستر يونايتد بسببب مشاكل باللياقة.

وعلى الجانب الآخر تواجد بنجامين ميندي ظهير أيسر مانشستر سيتي، ونبيل فقير صانع ألعاب ريال بيتيس.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراس مرمى: ألفونس أريولا، مايك مايجنان، ستيف مانداندا

دفاع:لوكاس ديني، دوبوا، بريسنيل كيمبيمبي، كليمينت لونجليه، بنجامين ميندي، بنجامين بافارد، رافائيل فاران، كورت زوما.

الوسط: نجولو كانتي، ماتويدي، تانجي ندومبيلي، موسى سيسوكو، كورينتين توليسو.

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الهجوم: وسام بن يدر، كينجسلي كومان، نبيل فقير، أوليفييه جيرو، أنطوان جريزمان، توماس ليمار، كيليان مبابي.

وتلعب فرنسا ضد مولدوفا في 14 نوفمبر الجاري، قبل مواجهة ألبانيا في يوم 17 من نفس الشهر.

 

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