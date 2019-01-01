عودة طارق حامد - تشكيل الزمالك لمواجهة جور ماهيا

طارق حامد يعود بعد الإيقاف

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة جور ماهيا الكيني، بالجولة الخامسة ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهد تشكيل الزمالك عودة طارق حامد بعد انتهاء إيقافه، وبدأ عمر السعيد مهاجمًا، في ظل غياب خالد بوطيب بسبب وفاة والده.

📈 ليست حسبة برما .. الزمالك لديه فرص عديدة للصعود رغم تعقد المجموعة⚪️🔴

سنستعرضها معكم هنا أسفل هذه التغريدة 🔽 pic.twitter.com/rkcm73JZJQ — جول مصر (@goaleg) March 10, 2019

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

الدفاع: عبد الله جمعة، محمود حمدي الومش، محمود علاء، حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم أوباما.

الهجوم: حميد أحداد، عمر السعيد أحمد سيد زيزو.

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وعلى ماعقد البدلاء: "عماد السيد، بهاء مجدي، محمد عبد الغني، محمود عبد العزيز، أحمد مدبولي، إبراهيم حسن، محمود عبد المنعم كهربا".