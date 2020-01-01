عودة سو والدخول في معسكر - الهلال ينهي استعداداته للقاء الشباب

الهلال يستعد لمواجهة الشباب بالدوري السعودي.

شهدت تدريبات فريق نادي الهلال، عودة المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، بعد فترة من الغياب، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

مباراة الهلال أمام الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين، شهدت تعرض هيون سو للإصابة، جعلته يغيب عن الملاعب لفترة دامت 3 أسابيع.

واختتم الهلال تدريباته اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة الشباب، حيث طبق الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني، عدد من الجمل التكتيكية، التي يرغب في تطبيقها في اللقاء القادم

وبعدها اختتم اللاعبون المران، بمناورة على جزء من مساحة الملعب، حيث دخلوا بعده في معسكر، تأهبًا لخوض مباراة الغد.

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ويستعد الهلال لمواجهة الشباب، مساء غدٍ السبت، بالجولة الخامسة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان العودي للمحترفين.

ويسعى الهلال لاستعادة صدارة الدوري، التي استحوذ عليها النصر، بعد فوزه على الاتفاق بهدف دون رد، مساء اليوم الجمعة.