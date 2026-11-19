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لم تلقَ عودة رونالدينيو إلى الملاعب استحسان الجميع؛ فقد عاد النجم البرازيلي البالغ من العمر 46 عامًا إلى اللعب نهاية الأسبوع الماضي مع رافينا، النادي المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي "سيري سي" والذي يُعد أحد مالكيه، وشارك لمدة ثلاثة أرباع الساعة.. أما المهاجم السابق أنطونيو كاسانو فلم يستوعب ما حدث، وهو ما كشف عنه في حديثه مع "Viva Fútbol".

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ويمكن وصف عودة رونالدينيو بالناجحة إلى حد بعيد، إذ فاز رافينا على أرضه وبين جماهيره على فورلي بنتيجة (2-0)، ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى تمريرة ما قبل الحاسمة التي قدمها أسطورة برشلونة الأسبق.

"أكنّ احترامًا هائلًا لرونالدينيو، كإنسان وكلاعب"، هكذا بدأ كاسانو حديثه بنبرة إيجابية؛ مضيفًا: "بالنسبة لي، لا يزال واحدًا من أعظم خمسة لاعبين في التاريخ، إلى جانب ميسي ومارادونا ورونالدو وربما بيليه".

ومع ذلك، لم يكن كاسانو يرى أي داعٍ على الإطلاق لعودته إلى الملاعب؛ قائلًا: "ما فعله مؤخرًا كان مزعجًا للغاية عند مشاهدته.. ما الذي كان عليه أن يفعله في تلك الظروف، وهو في السادسة والأربعين من عمره؟، لم أفهم ذلك".

"لقد فعل ذلك لأنه تربطه علاقة بشيبرياني، وهو صديق له"، في إشارة من كاسانو إلى رجل الأعمال والمالك المشارك إنياتسيو شيبرياني؛ زاعمًا أن الأخير أعطى أموالًا ضخمة إلى رونالدينيو.

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«بالنسبة لي، كانت مهزلة سخيفة»، يتابع شريك فرانشيسكو توتي السابق في خط هجوم روما. «لا أعرف كيف يمكنني تفسير الأمر بطريقة أخرى. ما كنت لأفعل ذلك، حتى لو عرضوا عليّ عشرة ملايين».

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"ولا حتى عشرين مليونًا.. لقد تفاجأت، لأنه كان دائمًا متواضعًا، وهو واحد من أعظم اللاعبين في التاريخ، إذا طلبت مني الحكم على ما حدث بالضبط، فأنا أرى أن الأمر فضيحة، مهزلة"؛ بحسب كاسانو.

وكان رونالدينيو قد أنهى مسيرته الكروية الاعتيادية عام 2015 مع نادي فلومينينسي البرازيلي؛ وفي سنوات شبابه، تحول إلى نجم عالمي بلا منازع في برشلونة، وتُوّج بلقب كأس العالم عام 2002 مع منتخب بلاده.

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ويحق للفائز بالكرة الذهبية مرة واحدة "2005"، أن يحلم بحذر مع رافينا بالصعود إلى دوري الدرجة الثانية "سيري بي"؛ إذ يحتل الفريق المركز الثاني بعد أربع عشرة مباراة، بفارق ست نقاط عن المتصدر سبيزيا.