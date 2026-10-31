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علي سمير

"نعيش في انقسام بسببه" .. صحفي برتغالي يكشف حقيقة "العقوبة المُزيفة" لرونالدو مع المنتخب

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من سيدير المنتخب بعد عودة كريستيانو؟

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كشف الصحفي دوارتي مونتيرو عن كواليس جديدة تخص أزمة رونالدو وجورج جيسوس، والتي أدت لرحيل نجم النصر عن معسكر البرتغال خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

وأشار في مداخلة مع الإعلامي السعودي بتال القوس، إلا أن عودة رونالدو من جديد إلى قائمة البرتغال، تعكس القوة الهائلة التي يتمتع بها اللاعب في بلاده.

ماذا حدث؟

القصة بدأت بمباراة النرويج والبرتغال في التوقف الدولي الأخير، عندما وعد جيسوس رونالدو بالمشاركة في جزء من اللقاء، ليقوم بعمليات الإحماء دون أن يشارك، مما تسبب في غضبه وشعوره بأن المدرب لم يحفظ وعده له.

ولذلك قرر رونالدو مغادرة معسكر البرتغال، ونشر رسالة لتوضيح موقفه وملابسات ما حدث، ليقوم الاتحاد الوطني في بلاده بتوقيع غرامة مالية عليه مع إيقافه لمدة شهر من تاريخ تركه للفريق.

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وحسبما أكدت عدة تقارير مساء أمس، الجمعة، فإن الاتحاد البرتغالي تواصل مع النصر السعودي، بشأن تواجد الثلاثي كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس وسامو كوستا بقائمة الفريق في مباريات شهر نوفمبر القادم.

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الدنمارك

الدنمارك

من سيدير المنتخب؟

بتال القوس وجه سؤالًا للصحفي البرتغالي قائلًا:"من سيدير المنتخب؟ رونالدو أم جيسوس؟"، ليرد عليه مونتيرو:"هذا سؤال المليون دولار، كلنا ننتظر الإجابة، الأمور صعبة ولكن على جورج جيسوس تقبل عودة رونالدو، لأنه يعرف وضع كريستيانو".

وأضاف:"جيسوس هو من سيتخذ القرارات في الملعب، ولكن رونالدو سيلعب ضد الدنمارك في المباراة الأولى هنا في البرتغال بمدينة براجا، وذلك لأن مدربه أدرك أن هذه الطريقة الوحيدة للتعامل معه".

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تفاصيل إيقاف رونالدو

وأما عن حقيقة أن العقوبة التي تعرض لها رونالدو كانت "ُمُزيفة" فقد قال الصحفي البرتغالي:"عندما غادر رونالدو معسكر البرتغال في اليوم الأخير من سبتمبر، قام الاتحاد بإيقافه في اليوم التالي بشكل تلقائي حتى صدور القرار النهائي".

وتابع:"عندما صدر البيان الرسمي من الاتحاد البرتغالي، والذي تكون من 28 صفحة، كانت هناك بعض البنود التي لم ينتبه لها البعض، ومنها أن كل الأيام التي قضاها رونالدو في الإيقاف بتلك الفترة الأولية، تحتسب ضمن العقوبة بشكل كامل".

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وواصل حديثه:"عندما تم الإعلان عن إيقافه لـ30 يومًا، كان يعني ذلك أن الـ19 يومًا التي مضت كانت من ضمن مدة الإيقاف، لذلك تبقى على الفترة 11 يومًا".

وأوضح:"العقوبة حقيقية ورسمية وكانت في البيان، ولكن الجميع اهتم بقراءة النسخة المختصرة منه وليس الإعلان بأكمله، أعتقد أن طبيعة الإيقاف ومدته مكتوبة في الصفحة السابعة عشر".

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البرتغال منقسمة

وعن ردود أفعال الجماهير البرتغالية على عودة رونالدو وكذلك اللاعبين ووسائل الإعلام:"سؤال جيد جدًا، البرتغال منقسمة عندما يتعلق الأمر برونالدو، الجماهير والإعلام يشعرون بالسعادة بسبب عودته، لاعتقادهم بأن هذا الأمر هو السبيل الأمثل لإنهاء مسيرته مع المنتخب".

وأكد خلال حديثه:"هناك جزء آخر لا يريد عودة رونالدو للمنتخب، ويؤمنون بصعوبة تمكن جورج جيسوس من إعادة دمجه للفريق مرة أخرى، اللاعبون يرحبون باستدعاء كريستيانو في العلن، ولكن من الصعب أن يخرج أحدهم للتعبير أمام الجميع عن رفضه لهذا القرار".

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

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