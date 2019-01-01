عودة رمضان صبحي لتشكيل الأهلي ومروان محسن يقود الهجوم أمام فيتا كلوب

يلعب الأهلي اليوم السبت خارج ملعبه أمام فيتا كلوب ضمن الجولة الخامسة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي اليوم السبت خارج ملعبه أمام فيتا كلوب ضمن الجولة الخامسة لمجموعات البطولة القارية.

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ويرغب النادي الأهلي في حسم مباراة اليوم من أجل حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفيما يلي تشكيل الأهلي لمباراة اليوم:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أيمن أشرف – سعد سمير – علي معلول – محمد هاني

خط الوسط : عمرو السولية – كريم نيدفيد

خط وسط مهاجم : رمضان صبحي – جونيور أجايي - ناصر ماهر

مهاجم : مروان محسن