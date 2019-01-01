عودة دي روسي قبل مواجهة نابولي

اللاعب لم يشارك بعد تحت قيادة رانييري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تلقى روما الإيطالي خبراً سعيداً بعودة نجم وسطه دانييلي دي روسي إلى صفوف الفريق من جديد.

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من مواجهة نابولي في الدوري الإيطالي المقرر لها يوم الأحد القادم.

ولم يشارك دي روسي تحت قيادة المدرب الجديد كلاوديو رانييري بعد غيابه بسبب الإصابة.

هذا وقد أكدت سكاي سبورت إيطاليا أن لاعب الوسط الدفاعي سيكون جاهزاً لمواجهة نابولي القادمة في ملعب سان باولو.

ولم يتم التأكيد حتى الآن ما إذا كان دي روسي -35 عاماً- سيشارك في المباراة أو لا، إلا أن دخوله القائمة بات مؤكداً.