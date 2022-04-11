عودة بيانيتش المزعومة إلى برشلونة تؤدي لأزمة في بشكتاش!

تسبب جيهون كازانجي المدير العام والرياضي لنادي بشكتاش التركي في أزمة كبرى بسبب تصريحاته حول البوسني ميراليم بيانيتش المعار لفريقه من برشلونة الإسباني.

المدير الرياضي لنادي بشكتاش أكد في تصريحات صحفية عن عدم وجود أي نية لاستمرار بيانيتش في ناديه بعد نهاية الموسم الحالي.

بيانيتش يلعب في بشكتاش على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني، وبعد أن بدأ مسيرته في الدوري التركي بشكل جيد للغاية، تراجع مستواه وفقد مركزه، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين.

ماذا قيل؟

صحيفة "fanatik" التركية أجرت مقابلة مع جيهون كازانجي المدير الرياضي لنادي بشكتاش، والتي أكد خلالها رحل بيانيتش عن صفوف ناديه بنهاية الموسم.

وقال عن وضع البوسني الدولي: "بيانيتش لاعب معار إلى فريقنا، لكنه لن يكون كذلك في الموسم الجديد".

وأضاف: "سنبدأ الموسم الجديد بأسماء تتناسب مع نظام المدرب وأسلوبه".

ما هو رد بشكتاش؟

النادي التركي أصدر بيانًا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت مؤكدًا عدم صحة هذه التصريحات، وأنها لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

وجاء في بيان النادي: "التصريحات المزعومة من المدير العام والمدير الرياضي السيد جيهون كازانجي لا تعكس الحقائق".

وأضاف: "في الفترة التي اكتسبنا فيها زخمًا جديدًا، يجب ألا تنسى دوائر معينة منزعجة من اندماجنا أن المشروع الذي نواصله بإيمان والذي قمنا ببنائه وفقًا لروح بشكتاش لن يُسمح له بالبقاء"

وأكمل: "نطلب ألا يتم أخذ هذه الأخبار التي تتم دون التحقق من صحتها، على محمل الجد من قبل جمهور كرة القدم ومشجعينا".

واختتم البيان: "للقضاء على أي ارتباك، وأي أخبار من هذا الشأن ولتوفير معلومات أكثر شمولًا، سيقوم المدير الرياضي بعقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 12 أبريل".

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