عودة بعد غياب .. إريكسن ينضم إلى الدنمارك بعد تعافيه من الأزمة القلبية

انضم كريستيان إريكسن إلى قائمة منتخب الدنمارك لأول مرة منذ إصابته بسكتة قلبية خلال منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

خاض إريكسن، 30 عامًا، 109 مباراة دولية مع منتخب الدنمارك، ويحظى الآن بفرصة إضافية لزيادة أرقامه بعد التغلب على المخاوف الصحية الخطيرة التي عانى منها.

ولعب إريكسن آخر مباراة دولية له مع منتخب الدنمارك أمام فنلندا يوم 12 يونيو 2021، حين انهار اللاعب خلال تلك المواجهة بعد تعرضه لأزمة قلبية، قبل أن يسلك طريقًا طويلًا للتعافي.

لماذا عاد إريكسن إلى منتخب الدنمارك؟

بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء خوض منافسات أمم أوروبا، خضع إريكسن لجراحة لزرع منظم لضربات القلب في جسده، وخرج من المستشفى بعد عدة أيام.

إريكسن كان متعاقدًا مع إنتر الإيطالي، لكن اللوائح في إيطاليا بشأن صحة اللاعبين منعته من العودة إلى "جوزيبي مياتزا".

وافق إنتر بعدها على إنهاء عقده، مما سمح لنجم توتنهام السابق بقضاء بعض الوقت في التدريب مع نادييه السابقين، أودينس البلجيكي وأياكس الهولندي.

وعاد إريكسن إلى كرة القدم التنافسية حين انضم إلى نادي برينتفورد في الدوري الإنجليزي، ودخل إلى الفريق ببطء، حيث شارك لأول مرة ضد نيوكاسل في 26 فبراير 2022، ولعب 38 دقيقة من زمن المباراة.

وشارك إريكسن لأول مرة أساسيًا ضد نوريتش سيتي في الخامس من مارس، بينما شارك لتسعين دقيقة أيضًا ضد بيرنلي.

إريكسن فعل ما يكفي لإقناع كاسبر يولماند مدرب الدنمارك بإعادته إلى المنتخب مرة أخرى، ويمكنه الآن أن يلعب ضد هولندا وصربيا في المباريات الودية المقبلة.

Eriksen tilbage i landsholdstruppen!

Landstræner, Kasper Hjulmand, har netop offentliggjort truppen til de kommende testkampe mod hhv. Holland og Serbien, hvor Christian Eriksen var på listen over de 23 udvalgte.#ForDanmark #landsholdet #herrelandsholdet pic.twitter.com/5lxfEVG9su — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) March 15, 2022

كيف ستتطور مسيرة إريكسن؟

وقع إريكسن عقدًا مدته ستة أشهر فقط مع برينتفورد، حيث سعى الطرفان لتجنب الالتزام بأي شيء طويل الأجل مع استمرار فترة عدم اليقين بشأن صحة الدنماركي.

وتمكن إريكسن من إيجاد منزل جديد له في الدوري الإنجليزي، حيث ساعد برينتفورد المهدد بالهبوط على حصد ست نقاط ثمينة في ثلاث مباريات حتى الآن.

وإذا استمر إريكسن في إثارة الإعجاب، وساعد "النحل" على البقاء في الدوري الإنجليزي، فهناك خيار في العقد الحالي للتمديد حتى صيف 2023.

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