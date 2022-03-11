عودة أليسون وقلق من عناصر مدريد .. تيتي يعلن قائمة البرازيل المشاركة في التصفيات

كشف مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي عن تشكيلته لخوض المباراتين المقبلتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2020.

ويستعد منتخب السيليساو لخوض مبُاراتين في الفترة القادمة، الأولى أمام بوليفيا على أرضه والثانية أمام بيرو خارج الديار، في ال 25 وال 29 من مارس.

وشهدت القائمة وجود ثنائي باريس سان جيرمان المدافع ماركينيوس والجناح المخضرم نيمار.

كما شهدت تواجد رباعي ريال مدريد، المدافع إيدير ميليتاو ومتوسط الميدان كاسيميرو، والجناحين فينيسيوس جونيور ورودريجو.

وهو الأمر الذي قد يشكل مشكلة على النادي الملكي، حيث سيلعب فريق العاصمة لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 20 مارس، فيما سينتظر قدوم عناصره مباشرةً بعد المباراتين في التصفيات ليجهزهم للقاء سيلتا فيجو يوم 4 أبريل.

وشهدت القائمة أيضًا عودة حارس ليفربول أليسون بيكر، بعد غيابه عن قائمة المنتخب البرازيلي في فترة التوقف الماضية.

وانضمام جابرييل مارتينيلي جناح نادي آرسنال الذي لمع بشكل جيد في الفترة الماضية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدير بالذكر أن منتخب البرازيل يتصدر ترتيب مجموعة التصفيات المؤهلة لقطر 2022 من خلال حصوله على 39 نقطة.

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