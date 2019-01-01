عودة الونش واستبعاد جمعة - قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الجهاز الفني للزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، عن قائمة فريقه لمواجهة مصر المقاصة، والمقرر لها بالجولة 20 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك ضمت 20 لاعبًا، حيث شهدت عودة محمود حمدي الونش بعد تعافيه من الإصابة، ويوسف أوباما بعد انتهاء الإيقاف.

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📍ستاد القاهرة

🗓️ 10/2/2006



.@midoahm يواسي زميله السابق دروجبا بعد فوز مصر بكأس الأمم الإفريقية على حساب ساحل العاج. pic.twitter.com/ELg72lMZcu — جول مصر (@goaleg) January 28, 2019

وضمت القائمة التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد، عمر صلاح.

الدفاع: بهاء مجدي، حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، محمد عبد الغني، محمود علاء.

خط الوسط: محمود عبد العزيز، طارق حامد، محمد حسن، فرجاني ساسي، محمد إبراهيم، محمود عبد المنعم كهربا، يوسف أوباما، إبراهيم حسن، محمد عنتر.

الهجوم: عمر السعيد، حميد أحداد، خالد بوطيب.

واستبعد جروس أيمن حفني لأسباب فنية، وعبد الله جمعة ومحمود عبد الرحيم جنش، بسبب الإيقاف.