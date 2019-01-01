عودة النجم البرازيلي لقائمة برشلونة أمام دورتموند

النادي الكتالوني يُعلن عن القائمة الرسمية لمباراة دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي برشلونة الإسباني قائمته الرسمية التي ستواجه نادي بوروسيا دورتموند في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم وذلك حيث تقام المباراة على ملعب كامب نو ويسعى أصحاب الأرض لحسم التأهل من دور المجموعات.

كان النادي الكتالوني قد فشل في تحقيق الفوز على النادي الألماني بأولى جولات دور المجموعات في ملعب سيجنال إيدونا بارك ولكنه نجح بعد ذلك في حصد النقاط أمام إنتر ميلان الإيطالي في كامب نو.

يتواجد في قائمة الفريق التي أعلنها الحساب الرسمي للبرسا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

تير شتيجن، راكيتيتش، بوسكيتس، توديبو، أرثر، سواريز، ميسي، ديمبلي، نيتو، لينجليه، واجي، جريزمان، روبيرتو، دي يونج، فيدال، أومتيتي، جونيور، إنسو فاتي.

ملخص ما حدث في دوري الأبطال اليوم.. 🎨#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/dt47UNHryk — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 26, 2019

عاد للقائمة النجم البرازيلي أرثر والذي كان غائبًا عنها في مباراة الدوري الأخيرة التي فاز بها النادي الكتالوني بنتيجة 2-1.

يذكر أن كتيبة البلوجرانا تواجه العديد من النقد والاتهامات بسبب المستوى المتواضع الذي يقدمه الفريق وتحقيق الفوز بصعوبة في الكثير من المباريات، سواء بالدوري أو بالبطولة الأوروبية.