عودة الكابوس؟ ديشان يعلن إصابة ديمبيلي مع فرنسا!

أنباء غير سعيدة لتشافي

كشف ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن أنباء غير سعيدة لنادي برشلونة الإسباني، بعدما أكد إصابة جناح الفريق عثمان ديمبيلي خلال فترة التوقف الدولي.

فيروس الفيفا ضرب برشلونة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تعرض الرباعي رونالد أراوخو، ممفيس ديباي، فرينكي دي يونج وجول كوندي لإصابات مختلفة.

والآن يخرج ديشان ليؤكد انضمام ديمبيلي لهذه المعلومة، وسط شكوك حول مشاركته مع فرنسا في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة الفريق غدًا، الأحد، أمام المنتخب الدنماركي.

ماذا قال ديشان؟

المؤشرات الأولية تؤكد أن ديمبيلي الذي دخل كبديل مع فرنسا في الفوز على النمسا الأسبوع الماضي، ليس جاهزًا بنسبة 100% للمباراة القادمة.

مدرب الديوك قال في المؤتمر الصحفي للقاء الدنمارك:"إنه يعاني من انزعاج في العضلية الخلفية للساق، سوف يتدرب بشكل منفصل وسنرى كيف سيشعر بعدها".

ويأمل برشلونة في عدم خطورة إصابة اللاعب، بسبب الفترة الحرجة التي سيمر بها الفريق الكتالوني في شهر أكتوبر القادم، باللعب في الكلاسيكو أمام ريال مدريد وسيلتا فيجو وريال مايوركا بالدوري الإسباني ومواجهة إنتر الإيطالي مرتين في دوري أبطال أوروبا.

كيف يبدو موسم ديمبيلي حتى الآن؟

صاحب الـ25 سنة ربما يحظى بالفترة الأفضل له مع برشلونة، بعدما ابتعد عنه كابوس الإصابات بشكل واضح، عكس ما حدث معه طوال مشواره بالفريق الكتالوني.

ولعب ديمبيلي 8 مباريات مع برشلونة حتى الآن، ونجح في تسجيل هدفين وصنع 4 في كل البطولات، وجعل نفسه من العناصر الرئيسية بفريق المدرب تشافي هيرنانديز.