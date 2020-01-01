عودة الجماهير تتأجل حتى العام القادم؟ .. رابطة الدوري الإنجليزي تضغط على الحكومة

رابطة الدوري الإنجليزي تبدأ الضغط على الحكومة الإنجليزية للتأكد من عودة الجماهير للمباريات قريبًا بالرغم من الأوضاع الصحية.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن رابطة الدوري الإنجليزي قد بدأت بالفعل في الضغط على الحكومة من أجل إعادة الجماهير للمدرجات في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي ميل"، والتي أكدت أن الهدف الأساسي للأندية هو عودة الجماهير بشكل جزئي خلال الشهر المقبل.

وأوضحت الصحيفة بحسب ما ذكر أحد المصادر الذي يقوم بدور حلقة الوصل بين الأندية والحكومة الإنجليزية أن الوضع الحالي يشير لحالة من التشاؤم فيما يخص عودة الجماهير.

المزيد من الفرق

وذكر المصدر أن السبب خلف ذلك هو الفشل في تنظيم عدة أحداث تجريبية لعودة الجماهير، بسبب الاشتراطات الجديدة التي فرضتها الحكومة الإنجليزية على التجمعات.

عرض صلاح الممتع وعودة الابتسامة لميسي .. عناوين الصحف 13 سبتمبر 2020

ورفضت الحكومة بشكل قطعي أن يتواجد أكثر من ألف متفرج في أي حدث تجريبي بالوقت الحالي، بينما تسعى الأندية لجعل ذلك الرقم 15 ألفًا على الأقل لتكون التجربة أكثر فاعلية بحسب وصف الصحيفة.

وأوضح كذلك أن الأندية تخاف بشكل أساسي من تأجيل عودة الجماهير حتى العام المقبل، وهو ما قد يدمرها اقتصاديًا في ظل غياب الدعم المادي التي تحصل عليه من وجودهم في المدرجات وبمتجر النادي كل أسبوع.

وأعربت الصحيفة عن تخوفها من فرض الأندية لخصومات جديدة من رواتب نجومها في الفترة المقبلة، في ظل الظروف الحالية.

في الوقت نفسه لا يزال تاريخ الأول من أكتوبر في أحلام أندية الدرجات الأدنى صاحبة المدرجات الأقل، حيث ستكون عودة ألف متفرج بالنسبة لهم أمر مقبول.

جدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي كان قد خسر حوالي 750 مليون يورو في الموسم الماضي فقط غياب الجماهير عن المدرجات في نهاية البطولة.