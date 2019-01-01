عودة ألكانتارا وغياب موراتا وسارابيا وافد جديد في قائمة منتخب إسبانيا

روبيرتو مورينو يعلن قائمة منتخب إسبانيا وسانتي كازورلا وإياجو أسباس أبرز المستبعدين وغياب إيسكو وموراتا للإصابة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قائمة المنتخب التي ستخوض مباراتي جزر فارو ورومانيا في فترة التوقف الدولي المقبلة، ولكن بدون مؤتمر صحفي.

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب روبيرتو مورينو بسبب وفاة ابنة المدير الفني السابق للاروخا لويس إنريكي.

وكان إنريكي قد استقال من تدريب منتخب إسبانيا منذ أسابيع قليلة من أجل أن يتفرغ لرعاية ابنته المصابة بمرض السرطان في العظام، ليخلفه مورينو في منصب المدير الفني للمنتخب.

وأعلن بالأمس لويس إنريكي وفاة ابنته البالغة من العمر 9 سنوات فقط بعد معاناه مع سرطان العظام استمرت لـ 5 أشهر، وكتب لها النهاية الحزينة منذ ساعات.

OFICIAL | Esta es la convocatoria de España para los encuentros ante Rumanía e Islas Feroe#UnidosPorUnReto pic.twitter.com/o0Xzp2Vre1 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 30, 2019

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا كالتالي:

في حراسة المرمى ديفيد دي خيا وكيبا أريزابالاجا ودي باول، في خط الدفاع جايا وكارفاخال وجوردي ألبا وأوناي مونيز وهيرسومو وسيرخيو راموس.

في وسط الملعب ديجو يورينتي وسيرخيو بوسكيتس وساؤول نيجيز وخيسوس نافاس ورودري وتياجو ألكانتارا ووفابيان رويز وداني سبايوس ودانيال باريخو.

وفي الهجوم سوسو ورودريجو مورينو وسارابيا وأويارثابال وباكو ألكاسير.

وكان من المفترض أن يخرج المدير الفني لمنتخب إسبانيا ظهر اليوم الجمعة من أجل الحديث عن فترة التوقف الدولي القبلة والمباريات التي سيخوضها منتخب لاروخا خلال هذه الفترة واختياراته بالنسبة للقائمة.

وفاة ابنة إنريكي في سن 9 سنوات

يذكر أن المدرب مورينو قد قرر استبعاد سانتي كازورلا وإياجو أسباس من قائمة لاروخا لأسباب فنية، فيما يغيب فرانشيسكو إيسكو وألفارو موراتا بسبب الإصابات التي تعرضا لها مؤخرًا..