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دوري أبطال أوروبا

عودة ألابا وكومان قبل مواجهة ليفربول

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يعود الثنائي من الإصابة قبل القمة..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكد نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ عودة الثنائي ديفيد ألابا وكينجسلي كومان إلى صفوف الفريق قبل مواجهة ليفربول.

 

وكان كومان الجناح الفرنسي البالغ من العمر 22 عاماً، قد غاب منذ ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد الريدز للإصابة.

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يأتي ذلك بعد سلسلة من الإصابات في الركبة عانى منها كومان مع بايرن، منها واحدة كادت أن تنهي مسيرته.

على الجانب الآخر يعود الظهير النمساوي ألابا، عقب مشكلة بسيطة في الأربطة كلفته الغياب عن آخر مباراتين للبافاري.

ويلتقي الفريقان على ملعب أليانز أرينا، بعد نهاية الذهاب في أنفيلد بنتيجة التعادل السلبي.

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