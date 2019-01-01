عودة أزارو وأحمد فتحي - قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت

وليد أزارو يعود لقائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتين لاسارتي، عن قائمة فريقه لمواجهة بتروجيت، بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي شهدت عودة العديد من اللاعبين المصابين وهم، محمد الشناوي ووليد أزارو وصلاح محسن وأحمد فتحي.

وتم الاستقرار على ضم الحارس أحمد طارق سليمان، كحارس ثالث بعد غياب شريف إكرامي، الذي تعرض للإصابة.

🗓️نتائج مباريات اليوم من الدوري المصري👇



طلائع الجيش 0 🆚 المصري 1

الإنتاج الحربي 1 🆚 مصر المقاصة 3



المصري في المركز الرابع برصيد 38 نقطة من 24 مباراة ⚽️

مصر المقاصة في المركز الخامس برصيد 38 نقطة أيضًا ولكن من 25 مباراة ⚽️ pic.twitter.com/UAXNJGJnRQ — جول مصر (@goaleg) March 3, 2019

وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، أحمد طارق سليمان.

الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أحمد فتحي، محمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد، هشام محمد، رمضان صبحي، حسين الشحات، ناصر ماهر، حمدي فتحي، جيرالدو.

الهجوم: وليد أزارو، صلاح محسن، مروان محسن، جونيور أجايي.

وغاب كلًا من "شريف إكرامي، باسم علي، محمود وحيد، محمد نجيب، سعد سمير، حسام عاشور، عمرو السولية، إسلام محارب، صالح جمعة، محمد شريف، وليد سليمان، محمد محمود، عمرو جمال" عن قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت.