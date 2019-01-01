عودة أحباء زيدان لتشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام سيلتا فيجو

المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني العائد لريال مدريد يعلن عن تشكيلته الأولى في مواجهة فريق سيلتا فيجو بالدوري الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن المدرب الإسباني زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيلة فريقه لمواجهة اليوم أمام نظيره سيلتا فيجو ضمن لقاءات الجولة الـ 28 من الليجا.

وظهر في التشكيلة من جديد النجم البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر للنادي الملكي الذي كان يعاني تحت قيادة المدرب السابق سانتياجو سولاري.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:

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في حراسة المرمى كيلور نافاس.

في الدفاع مارسيلو - راموس - فاران - أودريوزولا.

في الوسط: كروس - مودريتش - إيسكو.

في الهجوم: أسينيسيو - بيل - بنزيما.

وكان كيلور نافاس قد غاب عن مواجهات ريال مدريد في الدوري منذ التاسع من يناير الماضي، بينما لم يبدأ إيسكو أي لقاء تحت قيادة سولاري، وابتعد مارسيلو عن التشكيلة الأساسية منذ الـ 17 من فبراير الماضي.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 51 نقطة ويسعى لبدء صفحة جديدة رفقة زين الدين زيدان.

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بينما يدخل الضيوف سيلتا فيجو اللقاء وهم في صراع بقاء بالليجا مع كل من رايو فايكانو وهويسكا وفياريال وبلد الوليد وليفانتي وفي رصيدهم 25 نقطة في المركز الـ 18.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن عودة زين الدين زيدان لولاية جديدة في ريال مدريد عقب وداع الفريق لدوري أبطال أوروبا ولكأس ملك إسبانيا في أسبوع واحد رفقة سانتياجو سولاري.