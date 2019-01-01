عوار يصدم فرنسا ويميل لتمثيل الجزائر

كتيبة المدرب جمال بلماضي تستعد لاستقبال واحد من أبرز المواهب في أوروبا هذا الموسم

يستعد حسام عوار نجم وسط ليون الفرنسي، لاتخاذ قرار حاسم في مسيرته على الصعيد الدولي في الفترة القادمة.

عوار صاحب الأصول الجزائرية، ظهر بشكل مميز مع ليون هذا الموسم، ولفت أنظار العديد من الأندية الكبرى للتعاقد معه.

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وعلى الجانب الآخر يأتي الجدل سواء بتمثيله بلده الأصلي، أو اللعب لمنتخب فرنسا بطل كأس العالم روسيا 2018..

تقارير جزائرية أكدت أن عوار يميل بشكل أكبر للعب مع الجزائر بدلاً من فرنسا.

ويدرس عوار فكرة الانضمام لكتيبة جمال بلماضي مدرب الجزائر، بدلاً من نظيره الفرنسي ديديه ديشان.

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وفي حالة موافقته على اللعب للخضر، سينضم عوار لقائمة الجزائر التي تلعب كأس أمم أفريقيا 2019 المقامة بمصر الصيف القادم.

يذكر أن صاحب الـ20 عاماً، خاض 28 مباراة مع ليون هذا الموسم، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 3.