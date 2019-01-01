عواد يواصل طرح تساؤلاته على ناجي: لماذا جعلتني مثل الحضري وفي الأخير استبعدتني؟

عديد الانتقادات أحاطت قائمة منتخب مصر الأولية لكأس أمم أفريقيا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل محمد عواد؛ حارس المرمى المصري المحترف في صفوف الوحدة السعودي، إبداء استيائه من استبعاده من قائمة منتخب الفراعنة، المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019، موجهًا بعض التساؤلات إلى أحمد ناجي؛ مدرب حراس مرمى المنتخب.

الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، أعلن ظهر اليوم الثلاثاء، قائمة المنتخب الأولية التي ستستعد للبطولة القارية، وشهدت استبعاد حارس الوحدة. (طالع القائمة)

بعد أن هاجم الحارس مدربه في المنتخب، فور إعلان القائمة، بسبب ترشيحه للأهلي وفي الأخير عدم ضمه (طالع ما كتبه)، عاد بعدها وطرح عدة تساؤلات.

وكتب عواد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التوفيق لمنتخب مصر في كأس الأمم ولزملائي الحراس تحديدًا، وعشان محدش يفهم كلامي غلط إنه هجوم على المنتخب بالعكس أنا بس عندي أسئلة ومحتاج إجابات.

"ليه يا ك/ناجي طلبت مني اعمل زي ك/الحضري وقت كأس العالم وأتمرن معك بعد انتهاء موسمي مع الوحدة عشان أكون جاهز للمعسكر وأنا أساسًا مش في اختياراتك؟؟؟".

واختتم: "معنديش أي مشكلة أن يتم عدم اختياري للمنتخب، لأن كل شيء نصيب، لكن مشكلتي في الوعود والتصريحات الإعلامية المرضية للجميع اللي كل الهدف منها واضح".

ليه يا ك/ناجي طلبت مني اعمل زي ك/الحضري وقت كأس العالم و اتمرن معاك بعد انتهاء موسمي مع الوحده عشان اكون جاهز للمعسكر و انا اساساً مش في اختياراتك؟؟؟ — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) May 21, 2019

يذكر أن الفراعنة يستعدون للمشاركة في كأس الأمم، حيث يقعون في مجموعة واحدة مع زيمبابوي والكاميرون والكونغو.

وتقام البطولة على أرض مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.