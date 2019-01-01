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عواد: ميدو أفضل من تعامل معه في حياتي

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حارس مرمى الوحدة يشكر مدربه السابق على طريقته الخاصة
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

قدم محمد عواد، حارس مرمى الوحدة الشكر لأحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة، عقب الفترة التي قضاها في الفريق، قبل أن تتم إقالته صباح اليوم.

وأعلن مجلس إدارة الوحدة، منذ قليل إقالة ميدو، من تدريب الفريق وتوجيه الشكر له بعدما تلفظ مساء الأمس، بلفظ خارج على مشجع سعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب عواد عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: " أفضل من تعاملت معه في حياتي وحاصل على أفضل مدير فني في الدوري السعودي مرتين خلال شهرين فقط في أفضل دوري في المنطقة هذا الموسم كل التوفيق لك في رحلتك القادمة".

وقرر مجلس إدارة الوحدة، التعاقد مع المدير الفني التشيلي ألفارو فيدال، ليخلف ميدو في تدريب الفريق، على أن يعاونه المدرب السعودي عيسى المحياني.

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الجدير بالذكر أن الوحدة يحتل المركز السادس من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة.

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