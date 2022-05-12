عن طريق الخطأ.. الإعلان عن انتقال هدف برشلونة لبايرن ميونخ

صفقة أخرى تضيع من نادي برشلونة الإسباني، باقتراب ريان جرافنبرج لاعب وسط أياكس أمستردام من الانضمام لبايرن ميونخ.

برشلونة كان يطمح في التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند لدعم هجومه، ولكنه انتقل إلى نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي في النهاية.

وأصبح نصير مزراوي ظهير أياكس أمستردام، قريبًا هو الآخر من بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر، بعدما كان مرشحًا للانتقال للنادي الكتالوني.

كيف تم الإعلان عن ضياع جرافنبرخ؟

توج أياكس هذا الموسم بلقب الدوري الهولندي، تحت قيادة إريك تين هاج المدرب الجديد لمانشستر يونايتد بداية من الموسم القادم.

وخلال الاحتفالات بالتتويج، قام كينيث تايلور لاعب الفريق، بإعلان انتقال زميله جرافنبرخ إلى صفوف بايرن عن طريق الخطأ.

وقال اللاعب في مقطع فيديو نشره أياكس:"للأسف ريان سيتركنا ولكنه يستحق ذلك، إنه توأمي وأتمنى له التوفيق في بايرن ميونخ".

ومن جانبه لم يصدق جرافنبرخ ما قاله زميله وظهر عليه الإحراج الشديد، بعدما تم الكشف عن مستقبله بصورة غير متوقعة.

لماذا تسابقت الأندية على ضم النجم الهولندي؟

اللاعب الملقب بـ"بوجبا الجديد" يعتبر من أهم المواهب في خط الوسط بأوروبا، ويتميز في أداء الواجبات الهجومية والدفاعية أيضًا.

ونجح صاحب الـ19 سنة في تسجيل 3 أهداف وصناعة 6 في 42 مباراة لعبها مع أياكس بكل المسابقات هذا الموسم.

وجذب اللاعب أنظار العديد من الأندية الكبرى، مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة وبايرن، ليربح النادي البافاري السباق، في صفقة يبدو أنها تمت قبل رحيل مينو رايولا وكيل أعمال الهولندي الشاب.

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