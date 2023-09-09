تصريحات قوية من النجم النرويجي..

ملفات عديدة أدلى بها النرويجي إرلينج هالاند في حواره المطول مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية على هامش ترشحه في القائمة القصيرة لأفضل لاعبي العالم المرشحين للكرة الذهبية.

وقال هالاند إنه مر بموسم استثنائي مع مانشستر سيتي، مشيرًا إلى الانتقادات التي وجهت له بعدم التسجيل في نصف النهائي والنهائي من دوري أبطال أوروبا قائلًا بمزاح: "لكنني سجلت العديد من الأهداف طيلة الموسم".

وأردف في السياق ذاته: "لا تشغلني كثيرًا الأهداف الفردية، لقد أردت أن أحرز هاتريك في النهائي لكن هذا لم يحدث، إلا أنني مررت بأفضل يوم في حياتي وحققت حلمي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وبكيت لأول مرة منذ زمن طويل، السياقات الفردية لا تعنيني كثيرًا هنا".

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وأكمل: "أحترم بيب جوارديولا ووجهة نظره دائمًا فيّ، مرت مواقف كنت محبطًا فيها مثل إخراجي أمام لايبزيج بعد الخماسية، ولكنني لا أعترض على أي حال، وعلاقتي جيدة جدًا ببيب، وأحترم خوليان ألفاريز كذلك الذي حل مكاني في تلك المباراة".

وعن مقارنته هو وكيليان مبابي بالثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قال: "كان من الرائع التشبيه بهما ومشاهدتهما لهذا الوقت، لكن لابد من عدم إغفال أنهما فعلا ذلك لسنوات عديدة، ويستمران في فعل ذلك الوقت الراهن، إنهما لاعبان استثنائيان، كل ما يشغلني هو التطور يومًا بعد يوم ولا أزعج نفسي بالمقارنات".

وأشار إلى البداية القوية لزميله السابق في بوروسيا دورتموند جود بيلينجهام مع ريال مدريد قائلًا: "أسعدتني تلك البداية حقًا لجود، أشاهد كرة القدم بشكل كبير خلال يومي وقد راقني ما يفعله".