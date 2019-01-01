عن التعادل أمام النيجر - أجيري: تجربة عناصر جديدة أهم

مصر تأهلت لكأس أمم أفريقيا 2019 كثان المجموعة العاشرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد المكسيكي خافيير أجيري؛ المدير الفني لمنتخب مصر، أنه لم يكن يبحث عن الفوز أمام النيجر في المقام الأول، موضحًا أنه كان له أهداف أخرى.

الفراعنة اختتموا التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 بالتعادل الإيجابي أمام النيجر بهدف لكل منهما.

وقال أجيري، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "بالتأكيد نطمح للفوز في كل مباراة، حتى أمام النيجر رغم عدم تأثير النتيجة على مشوارنا، لكن اليوم كان لي هدف آخر بخلاف الفوز".

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وأضاف: "النيجر قدمت أفضل مباراة لها في التصفيات، ونحن تأثرنا بالظروف الجوية الصعبة، لكن حققنا هدفنا.

"كنا نسعى في المقام الأول إلى تجربة عناصر جيدة ومنحهم الفرصة، لذلك هي تجربة مفيدة بالنسبة لنا في هذه المرحلة".

يذكر أن التعادل أهل مصر للنهائيات كثان المجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن تونس، صاحبة الصدارة، بينما ودعت النيجر بخمس نقاط.