أول أسود في تاريخ تشيلسي: العنصرية تزداد في كرة القدم

عدة وقائع عصرية شهدتها الملاعب الأوروبية

تويتر هيثم محمد

تحدث بول كانوفيل، أول لاعب أسود في تاريخ تشيلسي، عن الوقائع العنصرية في كرة القدم ومدى تزايدها في الأعوام الأخيرة.

وشهد الموسم الجاري والسابق في الملاعب الأوروبية، وخصوصاً الإيطالية والإنجليزية، تزايداً في حدة الحوادث العنصرية بحق اللاعبين ذو البشرة السمراء.

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وقال كانوفيل مع "سكاي": "هناك حالة من عدم الدعم لأصحاب البشرة السوداء حتى من السلطة، يجب على الاتحاد الإنجليزي والأوروبي التحرك".

وأضاف: "يجب على الأندية التحرك أيضاً لأن الأمر في تزايد مستمر، الأمر جارح، بعد 30 عاماً مما تعرضت له والأمر يتكرر بعد".

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كانوفيل لعب مع تشيلسي في الفترة من 1981 حتى 1986، ثم اعتزل بعدها بعام بسبب إصابة في الركبة.