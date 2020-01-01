عندما توسل رونالدينيو لمنافسه في إيطاليا

قصة غريبة للنجم البرازيلي

تحدث بابلو ألفاريز لاعب كاتانيا السابق عن واقعة غريبة للنجم البرازيلي رونالدينيو عندما كان لاعبًا في صفوف إيه سي ميلان.

ولعب رونالدينيو فيإيه سي ميلان خلال الفترة من 2008 إلى 2011 وفاز بلقب واحد للدوري الإيطالي.

ألفاريز قال في تصريحات صحفية: "كنت مكلفًا بمراقبة رونالدينيو في احد مباريات ميلان وكاتانيا وجاء لي بين شوطي المباراة ليخلع قميصه ويقولي لي "بابلو أرجوك لا تضربني مرة أخرى الأمر فاق الحدود"..

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وأضاف ألفايريز: "أعطاني رونالدينيو قميصه وقتها، لقد كان لاعبًا من المستحيل إيقافه ويمكنه فعل أشياء لا يمكنك تخيلها وهو واحد من ضمن الأفضل في التاريخ بالطبع".

تم إيداع رونالدينيو في السجن في باراجواي مارس الماضي بتهمة استخدامه لجواز سفر باراجواياني مزيف، وكان نزيلاً في سجن أجروباسيون إسبيسياليزادا ذو الإجراءات الأمنية القصوى في البلاد.

كيف قضى رونالدينيو فترة حبسه؟

وقضى ساحر برشلونة وميلان السابق فترة احتجازه في سجن شديد الحراسة، حيث القتلة واللصوص والمدانون في تهمٍ كثيرة، لكنه كان في منشأة منفصل لمدة 32 يومًا.

تم الإفراج عن رونالدينيو وأخوه من السجن الباراجواياني مشدد الحراسة في 7 أبريل 2020، ووضع قيد الإقامة الجبرية في أحد الفنادق بعد أن دفع كفالة قدرها 1.6 مليون يورو.