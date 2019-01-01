عميد لاعبي العالم يدعم مؤمن زكريا في أزمته مع أحد

دعم كبير من النجوم للمحترف المصري

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يتواصل دعم كبار لاعبي الكرة المصرية، الحاليين والسابقين، للجناح المصري، مؤمن زكريا، لاعب أحد السعودي.

ويلعب مؤمن زكريا معارًا من صفوف الأهلي إلى الفريق السعودي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأعلن النادي السعودي عن وجود إصابة مزمنة للاعب الأهلي والزمالك السابق، من أجل فسخ تعاقده.

إلا أن اللاعب خرج ليرد صباح اليوم بفيديو عبر حسابه الشخصي قائلاً: "أتقوا الله".

ودعم قائد المنتخب المصري السابق وعميد لاعبي العالم، أحمد حسن، لاعب الأهلي المعار عبر تويتر قائلاً: "اوعي تخلي حاجة تحبطك، اوعي حد يوقفك عن طموحك وهدفك، ودايما خليك اقوى من كل الظروف ومن اي حد، وثقتي في الله وفيك انك هتكمل بنفس القوة، وان شاء الله مفيش حاجة تعطلك ولا توقفك".

وتابع: " انت عارف انت بالنسبالي مش مجرد لعيب كويس، انت اخويا الصغير اللي بدعمه وهفضل ادعمه".

#مؤمن_زكريا اوعي تخلي حاجة تحبطك ، اوعي حد يوقفك عن طموحك وهدفك ، ودايما خليك اقوى من كل الظروف ومن اي حد ، وثقتي في الله وفيك انك هتكمل بنفس القوة ، وان شاء الله مفيش حاجة تعطلك ولا توقفك.

انت عارف انت بالنسبالي مش مجرد لعيب كويس ، انت اخويا الصغيراللي بدعمه وهفضل ادعمه 💪 — ahmed hassan (@AhmedHassan) February 23, 2019

ولم يخض المصري أي مواجهة بقميص فريقه الجديد، حيث جلس على مقاعد البدلاء في مباراتين من الدوري السعودي.