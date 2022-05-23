عموري على رأس قائمة الإمارات لمواجهة أستراليا في تصفيات المونديال

أعلن رودولفو أروابارينا المدير الفني لمنتخب الإمارات قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكرًا داخليًا بدءًا من غدٍ الثلاثاء استعدادًا لمواجهة أستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 خلال يونيو القادم.

الإمارات وأستراليا احتلا المقعد الثالث في مجموعتيهما ضمن تصفيات آسيا لمونديال 2022، وسيخوضان مواجهة حاسمة في قطر ستؤهل الفائز منهما للعب ضد بيرو في المباراة الأخيرة من ملحق التصفيات العالمي المؤهل للنهائيات.

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وشهدت قائمة الـ30 لاعبًا التي أعلنها المدرب أروابارينا عودة نجم شباب الأهلي دبي عمر عبد الرحمن "عموري" بعد غياب طويل، إذ كانت آخر مباراة خاضها نجم الهلال سابقًا مع الأبيض أمام فيتنام في نوفمبر 2019.

وجاء غياب اللاعب عن المنتخب الوطني خلال السنوات الثلاثة الماضية بسبب معاناته من عديد الإصابات، ولكنه سجل عودة قوية مع شباب الأهلي الذي قاده لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا.

وضمت القائمة كلًا من: خالد عيسى ومحمد الشامسي وعلي خصيف وفهد الظنحاني وبندر الاحبابي وعبد العزيز هيكل ومحمد مرزوق ووليد عباس وخليفة الحمادي ومحمد العطاس وخالد الهاشمي وخالد الظنحاني والحسن صالح ويحيى نادر وطنحون الزعابي وعبد الله حمد سالمين وعبد الله النقبي وعمر عبد الرحمن وماجد حسن وعبد الله رمضان وعلي سالمين وماجد راشد وكايو كانيدو وخليل الحمادي وسهيل حارب ويحيى الغساني وعلي مبخوت وعلي صالح وسيبستيان تيغالي وسلطان عادل.

30 لاعباً في قائمة منتخبنا الوطني استعداداً لمواجهة أستراليا ضمن ملحق المونديال ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/dk7PJGs9tR — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) May 23, 2022

المنتخب الإماراتي من المقرر أن يخوض مباراة ودية أمام جامبيا يوم 29 مايو الجاري ضمن معسكره الذي سينطلق غدًا في دبي، فيما ستُلعب المباراة المصيرية أمام أستراليا في الدوحة يوم 7 يونيو القادم.