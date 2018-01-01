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كأس العالم للأندية

عموري: شكرًا خالد عيسى

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العين يصنع التاريخ بتأهله إلى نهائي كأس العالم الإمارات 2018 على حساب ريفر بليت الأرجنتيني

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

وجه عمر عبد الرحمن "عموري"؛ نجم العين سابقًا والهلال السعودي حاليًا، رسالة إلى فريقه السابق، بعدما نجح في التأهل لنهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2018.

وتأهل الزعيم للنهائي أمس الثلاثاء، بعدما تغلب على ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث كان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

للمرة الثانية - خالد عيسى نجمًا لمواجهة العين وريفر بليت

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عموري كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك للجماهير العيناوية وللجهاز الفني والإداري ولإخواني اللاعبين الفوز والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، شكرًا خالد عيسى".

ويعد الزعيم هو ثاني الفرق العربية التي تتأهل إلى نهائي كأس العالم، بعدما صعد الرجاء المغربي من قبل، وخسر النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني بثنائية نظيفة عام 2013.

وينتظر العين أن يلاقي في النهائي الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني أمام كاشيما إنتلرز الياباني، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

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