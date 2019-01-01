الآن - اجتماع بن نافل مع وكيل عموري لحسم التجديد

بين الهلال والعين - عموري لا يزال لم يتحدد مصيره

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقترب الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"؛ مهاجم الهلال السعودي، من معرفة مصيره بالموسم المقبل، بعد فترة تخبط خلال الفترة الماضية.

الإماراتي كان قد انضم لصفوف الزعيم في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر، قادمًا من العين الإماراتي، وينتهي عقده في أغسطس المقبل.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن فهد بن نافل؛ رئيس الهلال، يعقد جلسة حاليًا مع وكيل عموري، لتقديم عرض النادي الرسمي لبقاء اللاعب لموسم آخر.

الفحوصات تثبت سلامة عموري والاتفاق المادي يفصله عن الهلال

بعض التقارير كان قد أوضحت أن هناك اختلاف بين الطرفين حول المقابل المادي، حيث يريد الهلال اللاعب بعقد أقل ماديًا من الموسم الماضي، وهو ما يرفضه الإماراتي.

ويغيب المهاجم عن معسكر إعداد الزعيم المقام حاليًا في النمسا، حيث يجري فحوصات طبية بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في الجولة السادسة من الدوري السعودي الموسم المنقضي.

وأكد الفحوصات التي أجراها لاعب الزعيم في مركز فيفا الطبي بدبي سلامته، ليصبح جاهزًا للعودة للمشاركة في المباريات.