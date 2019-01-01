عمليًا .. مانشستر يونايتد يغلق صفقة ماندجوكيتش بمبلغ رمزي

إد وودوارد يطبخ الصفقة على نار هادئة

أصبح في حكم المؤكد بنسبة تزيد عن 90%، أن ينتقل المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المنتظرة.

وبحسب ما ذكره مراسل Goal، فإن المدير الرياضي للشياطين الحمر إد وودوارد، يستعد لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة الشتوية المنتظرة، وذلك مقابل سعر رمزي لن يزيد بأي حال من الأحوال عن 9 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة لنصفهم كراتب سنوي للاعب، وذلك بعقد مدته 18 شهرًا.

والمعروف أن المدرب النرويجي أوليه جونار سولشار يبحث عن رأس حربة جديد لتعويض رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو بعد انتقاله إلى مشروع أنطونيو كونتي مع إنتر في فصل الصيف المنقضي.

ويعاني زعيم إنجلترا على المستوى المحلي من نقص حاد في مركز المهاجم الصريح، ويظهر ذلك بوضوح على نتائج الفريق، بفشله في تسجيل أكثر من هدف منذ اكتساح تشيلسي برباعية لا هوادة في افتتاح موسم البريميرليج، الأمر الذي جعل النادي يحول أنظاره تجاه مهاجم وصيف أبطال العالم لحل هذه المعضلة.

وفقًا للصحافة الإنجليزية: محمد صلاح وأليسون من المتوقع أن يلحقا بمباراة مانشستر يونايتد 🔴 pic.twitter.com/2EZMYUG7G6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 14, 2019

وأصبح مهاجم بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد السابق، فائضًا عن حاجة سيدة إيطاليا العجوز منذ استبعاده من قائمة الفريق الأوروبية، وذلك رغم نجاحه مع الفريق منذ وصوله من معقل الهنود الحمر عام 2015، بهز شباك المنافسين 44 مرة من مشاركته في 162 مباراة.