عملاق إنجلترا بوابة مورينيو للهرب من جحيم روما

كشفت تقارير صحفية عن ظهور اسم المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو كمرشح لتدريب نادي إيفرتون قي الفترة المقبلة.

نادي إيفرتون يعيش أزمة نتائج حقيقية في القترة الاخيرة تحت قيادة المدرب الإسباني، رافائيل بينتيز وكان أخرها السقوط برباعية في ديربي الميرسيسايد أمام ليفربول.

مورينيو هو الأخر لا يعيش أفضل أيامه في روما، الذي تولى قيادته في مطلع الموسم الحالي بعدما رحل عن توتنهام قبل نهاية الموسم الماضي.

ما الجديد بخصوص مورينيو وإيفرتون؟

كشفت صحيفة "ذا ميرور" الإنجليزية أن سبيشال وان مطلوب في ليفربول لتدريب التوفيز وذلك في حال إقالة رافا بينتيز.

الصحيفة قالت أنّ على الرغم من أن مورينيو يمر بفترة سيئة مع الجيالوروسي في الوقت الحالي، فإنه ما زال تحت أعين إيفرتون في الفترة الحالية، حيث أن إدارة الفريق دعت لاجتماع طارئ يوم الجمعة الماضي من أجل مناقشة موقف بينيتيز.

وأضافت، أنه سيتم أخذ القرار عند عودة مالك النادي، فرهاد مشيري، من أمريكا يوم الأثنين المقبل، قبل مباراة الفريق ضد آرسنال على ملعب جوديسون بارك.

موقف مورينيو من ذلك؟

المدرب البرتغالي أكد منذ شهر أنه مستمر مع روما وعندما سئل عن العودة إلى البريمييرليج تجاوب مع الأمر بسخرية لكن في ظل سلسلة النتائج السلبية التي يعيشها مؤخرًا وأخرها كان السقوط بثلاثية ليلة أمس أمام إنتر فمن المتوقع أن يفكر مورينيو بهذا العرض وخاصةً أن إيفرتون يعيش حالة اقتصادية جيدة بعد شراء رجل الأعمال الإيراني فارهاد موشيري لـ49.9% من أسهم الفريق، وتأكيده على تحويل إيفرتون إلى نادي كبير في إنجلترا.

يجدر الإشارة إلى أنّ التوفيز يأتي حاليًا في المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بعدما جمع نقطتين فقط في أخر ثماني مباريات بالبريمرليج