عملاق الكالشيو طوق نجاة ديمبيلي وسط إصرار برشلونة على موقفه

الفرنسي يتوجه إلى خيار آخر

يبدو أن عثمان ديمبيلي يبحث عن حلول خارج برشلونة، وبعد أن هدأت حدة الحديث عن صفقة انضمام محتملة إلى تشيلسي، يبرز اسم جديد كطوق نجاة بالنسبة للشاب الفرنسي.

هذا الاسم هو إنتر ميلان الإيطالي، الذي قد يكون وجهة لاحقة لديمبيلي في الميركاتو الصيفي عقب انتهاء عقده بشكل رسمي مع برشلونة الإسباني.

وكيل ديمبيلي، موسى سيسوكو، شوهد في ميلانو، برفقة مجموعة من الأشخاص الذين تجمعهم علاقة بوكلاء مقربين من إنتر ميلان.

وليس من المعروف إن كان سيسوكو قد أتى إلى ميلانو لعقد مباحثات حول ديمبيلي، أم حول لاعبين آخرين يبرز من بينهم اسم دان أكسيل زاجادو مدافع بوروسيا دورتموند السابق.

ديمبيلي كان آخر الجديث حوله من رئيس برشلونة جوان لابورتا حول أن النادي الكتالوني قدم له العرض الأخير والذي يوافق سلم رواتب اللاعبين وفق المنظومة التي يحاول تشافي هيرنانديز ومن فوقه لابورتا أن يسيرا الفريق وفقًا لها.

ويعاني برشلونة من أزمة اقتصادية طاحنة أجبرته على اتخاذ قرارات فنية صارمة سواء في اللاعبين المفروض رحيلهم، أو في رواتب اللاعبين الحاليين الذين يدرس النادي تقليصها.

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