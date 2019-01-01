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كأس السوبر الإفريقي

عملاق أفريقيا! - الزنيتي يتفوق على الجميع في المغرب

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الحارس المغربي يمتلك رقمًا خاصاً
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نجح الرجاء المغربي في التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي للمرة الثانية في تاريخه.

وتفوق الأخضر المغربي بالفوز بهدفين مقابل هدف، على حساب أبطال دوري أبطال أفريقيا.

ليعوض الرجاء خروجه المبكر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، من دور المجموعات.

وأصبح الحارس أنس الزنيتي، أكثر لاعب مغربي يتوج بألقاب قارية أفريقية، عقب الفوز بلقب السوبر.

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حيث نجح في تحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية 2011 والسوبر الأفريقي 2012 بقميص المغرب الفاسي.

ثم توج بلقب كأس أمم أفريقيا للمحليين في 2018، واختتم العام بالفوز بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية، والسوبر الأفريقي 2019.

الجدير بالذكر أن لقب السوبر الأفريقي الذي حققه في 2012، كان أيضًا أمام الترجي التونسي بفضل ركلات الترجيح.

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