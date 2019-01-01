عملاق أفريقيا! - الزنيتي يتفوق على الجميع في المغرب

الحارس المغربي يمتلك رقمًا خاصاً

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح الرجاء المغربي في التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي للمرة الثانية في تاريخه.

وتفوق الأخضر المغربي بالفوز بهدفين مقابل هدف، على حساب أبطال دوري أبطال أفريقيا.

ليعوض الرجاء خروجه المبكر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، من دور المجموعات.

وأصبح الحارس أنس الزنيتي، أكثر لاعب مغربي يتوج بألقاب قارية أفريقية، عقب الفوز بلقب السوبر.

حيث نجح في تحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية 2011 والسوبر الأفريقي 2012 بقميص المغرب الفاسي.

ثم توج بلقب كأس أمم أفريقيا للمحليين في 2018، واختتم العام بالفوز بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية، والسوبر الأفريقي 2019.

يا بخت المغرب بـ" أنس الزنيتي"👌



الكونفدرالية 2011 مع المغربي الفاسي

السوبر الأفريقي 2012 مع المغرب الفاسي

كأس أفريقيا للاعبين المحليين 2018 مع منتخب المغرب

الكونفدرالية 2018 مع الرجاء المغربي

السوبر الأفريقي 2019 مع الرجاء المغربي



خمسة ألقاب قارية🏆

(📸: @MaghribFoot) pic.twitter.com/aoRWFoPEky — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 29, 2019

الجدير بالذكر أن لقب السوبر الأفريقي الذي حققه في 2012، كان أيضًا أمام الترجي التونسي بفضل ركلات الترجيح.