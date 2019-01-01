عملاق أفريقيا! - الزنيتي يتفوق على الجميع في المغرب
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
نجح الرجاء المغربي في التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي للمرة الثانية في تاريخه.
وتفوق الأخضر المغربي بالفوز بهدفين مقابل هدف، على حساب أبطال دوري أبطال أفريقيا.
ليعوض الرجاء خروجه المبكر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، من دور المجموعات.
وأصبح الحارس أنس الزنيتي، أكثر لاعب مغربي يتوج بألقاب قارية أفريقية، عقب الفوز بلقب السوبر.
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حيث نجح في تحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية 2011 والسوبر الأفريقي 2012 بقميص المغرب الفاسي.
ثم توج بلقب كأس أمم أفريقيا للمحليين في 2018، واختتم العام بالفوز بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية، والسوبر الأفريقي 2019.
يا بخت المغرب بـ" أنس الزنيتي"👌— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 29, 2019
الكونفدرالية 2011 مع المغربي الفاسي
السوبر الأفريقي 2012 مع المغرب الفاسي
كأس أفريقيا للاعبين المحليين 2018 مع منتخب المغرب
الكونفدرالية 2018 مع الرجاء المغربي
السوبر الأفريقي 2019 مع الرجاء المغربي
خمسة ألقاب قارية🏆
(📸: @MaghribFoot) pic.twitter.com/aoRWFoPEky
الجدير بالذكر أن لقب السوبر الأفريقي الذي حققه في 2012، كان أيضًا أمام الترجي التونسي بفضل ركلات الترجيح.