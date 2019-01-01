هوساوي: شارة القيادة ليست السبب وراء اعتزالي الدولي

مدافع منتخب السعودية يكشف السبب وراء اعتزاله الدولي

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد عمر هوساوي، مدافع منتخب السعودية السابق، على أن اعتزاله اللعب الدولي مع الأخضر، لم يأتي بسبب سحب شارة القيادة "الكابتن" من قبل الفرنسي هيرفي رينار.

هوساوي أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب السعودي، بعد 6 سنوات دافع فيها عن قميص الأخضر.

وحرص عمر هوساوي على توضيح موقفه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر تغريدة جاء فيها:

رسميًا | هوساوي يعتزل اللعب الدولي

"لم أترجل عن المنتخب والذي تشرفت به لسنين لأجل (شارة كابتنية) كما أشار أ.أحمد المصيبيح في أحد البرامج، ولن أزايد على زملائي ووطني من أجل شئ لايستحق، وإن كنت فعلتها فأنا لا أستحق شرف أرتداء القميص في الماضي أو بالمستقبل".

وتابع: "المسألة بوضوح وبعد تفكير عميق وبعد مناقشة المدرب رينارد، أيقنت بأني بلغت من العمر مايكفي بأن أترك المجال لغيري من اللاعبين الشباب لانني لا أستطيع أن آخذ زمني وزمن غيري من اللاعبين، وحتى أستطيع التفرغ والتركيز في مكان واحد مع فريقي النصر".

جاء ذلك ردًا من هوساوي على كل ما تردد خلال الساعات الماضية، حول سبب اعتزاله الدولي، حيث أكد البعض على أن السبب وراءه هو شارة القيادة.