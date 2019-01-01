عمر هوساوي: العرضيات ليس مشكلة النصر وحده بل أزمة عالمية

المدافع يؤكد وجود بعض الأخطاء في العالمي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى عمر هوساوي؛ مدافع النصر السعودي، أن الفوز أمام القادسية لم يكن سهلًا بالمرة، معربًا عن عدم رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه.

العالمي حقق الفوز أمام القادسية بثلاثية مقابل هدف وحيد، أمس الأربعاء، ضمن الجولة الـ19 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال هوساوي، عقب المباراة، في تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "انتصار كان صعبًا أمام خصم صعب، لكن المهم أننا حصدنا الثلاث نقاط وإن كنا غير راضين عن أدائنا".

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وأضاف: "هدف القادسية الوحيدة جاء من عرضية، لكن العرضيات مشكلة عالمية وليس مشكلة في النصر فقط، وهي جزء من اللعبة".

مدافع العالمي اختتم: "سنحاول تصحيح أخطائنا في الفترة المقبلة، لدينا وقت كافي للتقليل من الأخطاء، الأهم الآن أننا ظفرنا بالثلاث نقاط واقتربنا من منافسنا الهلال، صاحب الصدارة، ونعد الجماهير بتقديم الأفضل فيما هو قادم".

يذكر أن الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 40 محتلًا المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن الهلال صاحب الصدارة، والذي لم يخض مباراة هذه الجولة بعد، بينما تجمد رصيد القادسية عند النقطة 23 في المركز التاسع.