عموري: المستوى لم يرضينا والأهم الثلاث نقاط للجزيرة

عموري يشارك لأول مرة مع الجزيرة

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

عبر عمر عبد الرحمن، صانع ألعاب فريق نادي الجزيرة الإماراتي، عن سعادته بفوز فريقه في افتتاح مباريات دوري الخليج العربي الإماراتي.

عموري قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "مبروك الفوز وهاردلك للظفرة، وكنا نتمنى الظهور بمستوى أفضل، لكن دائمًا أقول أن بداية الدوري لابد وأن نحصل على الثلاث نقاط أهم من المستوى".

لاعب الجزيرة تابع: "تحكمنا في سير المباراة، وأتيحت لنا أكثر من فرصة لم نوفق فيها خلال الشوط الأول".

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وعن الجاهزية للعودة للمشاركة، قال عموري: "أنا جاهز للمشاركة، سأدخل للملعب خطوة خطوة، والمدرب هو صاحب القرار باختياري للمشاركة أساسي أو الاستعانة بي احتياطيًا وسأعطي كل ما لدي".

الجزيرة حقق الفوز على الظفرة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى، ضمن منافسات الدوري الإماراتي.