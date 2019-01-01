عمر "دي ليخت" يحطم الأرقام القياسية

أصغر قائد في تاريخ نصف نهائي البطولة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

لا زالت معركة نصف النهائي غير المتوقع جارية، بين توتنهام هوتسبر الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي.

السبرز نجحوا بإقصاء مانشستر سيتي بفضل الهدف الخارجي (4-4 بمجموع المباراتين)، فيما تغلب أياكس على يوفنتوس 2-1 في ملعب الأخير بعد نهاية الذهاب بالتعادل 1-1.

في هذه الأثناء، يسطر المدافع الهولندي الواعد ماتيس دي ليخت تاريخاً جديداً على المستوى الفني والقيادي.

👶 - With 19 years and 261 days, @AFCAjax defender Matthijs de Ligt becomes the youngest captain ever in a semi-final match. #UCL #totaja — Gracenote Live (@GracenoteLive) April 30, 2019

جاء ذلك بعد أن بات أصغر قائد في تاريخ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عن عمر 19 عاماً و261 يوماً.

10 - Matthijs de Ligt is set to become the first teenager with ten Champions League starts in a single season since Cesc Fàbregas for in 2005-06. Mature. pic.twitter.com/Ia0B4eW0Qe — OptaJohan (@OptaJohan) April 30, 2019

أيضاً بات دي ليخت أول مراهق ينال 10 مشاركات أساسية في دوري أبطال أوروبا منذ سيسك فابريجاس مع آرسنال في 2005-2006.