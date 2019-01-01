عمر خربين يوجه رسالة للسومة بعد هدفه الخرافي

لاعب بيراميدز يتغنى بزميله في المنتخب السوري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص عمر خربين، مهاجم فريق بيراميدز والمنتخب السوري، على توجيه رسالة إلى زميله بالمنتخب عمر السومة، بعد هدفه في مرمى الاتحاد.

عمر السومة سجل هدفًا خرافيًا في مرمى الاتحاد، باللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الجوهرة المشعة.

خربين نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة لعمر السومة، حيث جاء فيها:

عمر خربين يوجه رسالة لزميله في المنتخب السوري عمر السومة 🗣️ pic.twitter.com/MXnj0DQ0Qx — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 1, 2019

"لا ينتقدك إلا جاهل، ولا ينتقص منك إلا ناقص، الكبير دائمًا يبقى كبير، دائمًا كلما احتاجك الأهلي وجدك لأنك باختصار الأسطورة عمر السومة".

وكانت بعض الانتقادات قد نالت من عمر السومة خلال الفترة الماضية، بسبب صيامه عن التهديف خلال آخر 3 مباريات.

الأهلي تعادل مع الاتحاد بهدف لمثله، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.