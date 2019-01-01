عمر خربين يغيب عن المنتخب السوري في بطولة الصداقة

اللاعب سيغيب عن تشكيلة المنتخب الوطني قبل خوض ثلاث مباريات ودية بسبب ظروف شخصية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد الاتحاد السوري لكرة القدم غياب المهاجم عمر خربين عن التواجد مع قائمة منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وبحسب ما أوضح الاتحاد السوري فأن اللاعب سيغيب عن تشكيلة المنتخب الوطني قبل خوض ثلاث مباريات ودية بسبب ظروف شخصية.

بيان الاتحاد السوري لكرة القدم أوضح أن خربين مشغول خلال الفترة الحالية ببعض الإجراءات الخاصة بالإقامة في السعودية، مما يجعل تواجده أمر صعب مع نسور قاسيون.

عبدالله خوقير "نائب رئيس نادي الوحدة": سبب إقالة أحمد حسام ميدو ليس فني، ولكن بسبب ما نشر على حسابه عبر تويتر، ونتمنى أن يكون حسابه تعرض للاختراق بالفعل🗣️ pic.twitter.com/9rXchBtpOs — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 19, 2019

المنتخب السوري يشارك في بطولة الصداقة الدولية، والتي تُقام في إطار ودي بمشاركة كل من منتخبي العراق والأردن.

وستلعب سوريا مع العراق اليوم الأربعاء وتواجه الأردن بعدها بثلاثة أيام بينما تلتقي الإمارات في أبوظبي يوم الثلاثاء المقبل.

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يُذكر أن عمر السومة سيغيب أيضًا عن صفوف المنتخب السوري بسبب الاعتذار عن التواجد قبل أن يتعرض اللاعب للإصابة ويتأكد غيابه.