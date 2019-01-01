عمر جمعة : الشارقة يستهدف حصد جميع النقاط ولا نقف على لاعب

لا يقف على لاعبٍ واحدٍ، ودائما ما نلعب كفرقةٍ واحدةٍ

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد عمر جمعة، لاعب نادي الشارقة الإماراتي استعداد فريقهم بشكل كبير للمواجهة المقبلة والصعبة أمام نادي اتحاد كلباء المقبلة في الدوري الإماراتي.

الشارقة يواجه اتحاد كلباء اليوم الجمعة ضمن مواجهة الجولة الـ22 لدوري الخليج العربي، لمواصلة المنافسة على اللقب.

لاعب الملك قال في تصريحاته : "مررنا في مواجهة الزعيم بنوعٍ من قلة التركيز، ولكننا سندخل مباراة النمور بتركيزٍ عالٍ .. تحضيراتنا جيدةً، وسندخل المباراة بقوةٍ".

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وأكمل اللاعب تصريحاته "طموحنا إحراز جميع النقاط المتبقية في مشوار الدوري، وليس حسم المسابقة فحسب".

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وحول غياب إيجور كورنادو، فقد أكد جمعة بأن الملك "لا يقف على لاعبٍ واحدٍ، ودائما ما نلعب كفرقةٍ واحدةٍ".

ويبلغ رصيد الشارقة 51 نقطة مقابل 22 نقطة لاتحاد كلباء، ولم يسبق للنمور الفوز على الملك الشرقاوي في أي من المباريات التي جمعتهما في دوري الأضواء، في حلم تاريخي يراود جمهور الفريق الأصفر.