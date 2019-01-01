عمر السومة يجري آشعة لتحديد فترة غيابه

بعد إصابته في كلاسيكو البطولة العربية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تقرر أن يجري عمر السومة، مهاجم فريق أهلي جدة السعودي، أشعة على موضع إصابته في مفصل القدم، والتي تعرض لها خلال مباراة الهلال، ببطولة كأس زايد.

الهلال فاز على الأهلي بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية، والتي أقيمت أمس الأحد.

وبعدما يجري عمر السومة الأشعة اليوم، سيتحدد اليوم درجة إصابة اللاعب، وفترة العلاج التي يحتاجها.

كارلوس إدواردو يواصل التأهيل للعودة من الإصابة.🧐

(📸: IG/c.edu3) pic.twitter.com/tNRsUHNDT1 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 18, 2019

وعلى جانب آخر، يغادر الثلاثي الأجنبي نيكولاي ستانسيو ودجانيني تفاريس وباولو دياز اليوم، من أجل الانضمام لمنتخبات بلادهم.

ومنح المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي، مدرب الأهلي، لاعبي فريقه راحة من التدريبات لمدة 3 أيام، بعد نهاية مواجهة الهلال أمس الأحد.