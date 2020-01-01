عمر السومة يتحدث عن إهدار الفرص.. والتعادل أمام النصر

النصر والأهلي .. التعادل يحسم مواجهة الكلاسيكو

تحدث عمر السومة لاعب الأهلي السعودي عن التعادل أمام النصر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

السومة أحرز هدف وأهدر أكثر من فرصة خلال المباراة، كانت كفيلة بكتابة الـ3 نقاط لصالحه كانت ستفرق معه في منافسات الدوري.

وقال السومة في تصريحاته عقب اللقاء إنه كان خائفًا أثناء لعبه للمباراة بسبب الإصابة الذي كان يعاني منها مؤخرًا في كتفه.

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وأضاف مهاجم الأهلي: "لم أتعاف بشكل كامل من الإصابة، وقمت بتثبيت كتفي فقط ولذلك ظهرت خائفًا في لقاء النصر أثناء مشاركتي".

وتابع المهاجم السوري: "أهدرت بعض الفرص أمام النصر، والفريق يعاني من إصابات، نسعى أن نكون أفضل خلال المباريات المقبلة".

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واختتم السومة تصريحاته قائلًا: "خضنا المباراة اليوم بطريقة لعب مختلفة عن السابق، ونسعى لتطوير أدائنا في الفترة المقبلة".

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة بعد مرور 20 جولة.