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كأس آسيا

عمر السومة وخربين على رأس قائمة سوريا لأمم آسيا 2019

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أسود الرافدين يستعد للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السوري، بقيادة الألماني بيرند شتانج، عن قائمة فريقه النهائية، التي ستشارك في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

القائمة شهدت تواجد عمر السومة مهاجم أهلي جدة، وعمر خربين مهاجم الهلال السعودي، وتم استبعاد فراس الخطيب مهاجم السالمية الكويتي للإصابة.

وضمت القائمة التالي:

حراس المرمى: ابراهيم عالمة وأحمد مدنية ومحمود اليوسف.

مدافعون: "أحمد الصالح وحسين جويد وجهاد الباعور ومؤيد العجان ونديم الصباغ وعبد الملك العنيزان وعمرو جنيات وعمرو ميداني".

لاعبو الوسط: "محمد زاهر ميداني وتامر حاج محمد وخالد المبيض وأحمد الأشقر ومحمود المواس ويوسف قلفا وفهد اليوسف وأسامة أومري ومحمد عثمان".

مهاجمون: "مارديك مارديكيان وعمر السومة وعمر خربين".

ويقع المنتخب السوري في المجموعة الثانية بكأس آسيا 2019، والتي تضم استراليا وفلسطين والأردن.

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