السومة ردًا على انتقادات مرتضى منصور لجروس:أفضل فتراتي الكروية معه

رئيس الزمالك انتقد تعاقد النادي الجداوي مع المدرب السويسري

رفض السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، الانتقادات التي وجهها مرتضى منصور؛ رئيس الزمالك المصري، إلى السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للراقي.

السويسري عاد لقيادة الراقي للولاية الثالثة منذ أقل من شهر، بعدما كان مدربًا حرًا عقب رحيله عن الزمالك في مايو الماضي.

وانتقد رئيس القلعة البيضاء المدرب السويسري، مؤكدًا أن سيهبط بالأهلي إلى دوري الدرجة الثانية.

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وجاء رد السومة، عبر برنامج "الدوري مع وليد"، حيث قال: "لا توجد أي مشكلة مع مرتضى منصور، هو رئيس نادي كبير، قد تكون هناك مشكلة بينه وبين جروس، لكن أن يقول أنه سيهبط بنا للدرجة ثانية، هذا صعب كثير، فليسامحني في رأيي".

وأضاف: "أفضل فتراتي الكروية عشتها مع جروس، حققت معه لقب هداف الدوري السعودي ثلاث مرات وأربع بطولات خلال ثلاثة مواسم فقط، وعودته أمر رائع للأهلي ويحسب لمجلس الإدارة".

يذكر أن جروس استهل مشواره مع الأهلي بالهزيمة أمام أبها بنتيجة 2-1، ثم فاز أمام الاتحاد في ديربي جدة بالنتيجة نفسها.