عُمر السومة: لم يحالفنا التوفيق. وعلينا الاستعداد لتصفيات المونديال

مهاجم منتخب سوريا عُمر السومة يلوم الحظ والتحكيم بعد الهزيمة أمام أستراليا

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر عُمر السومة مهاجم منتخب سوريا عن حزنه بعد الخروج من كأس الأمم الآسيوية، وذلك عقب الهزيمة من أستراليا بثلاثية مقابل هدفين، في ختام مباريات المجموعة الثانية.

وتذيل المنتخب السوري مجموعته برصيد نقطة وحيدة، في نتيجة لم يتوقعها أشد المتشائمين له قبل البطولة.

كأس آسيا 2019| أستراليا تقتل أحلام سوريا وتتأهل لدور الـ16

وقال عُمر السومة في تصريحاته بعد المباراة: "لقد غاب عنا التوفيق أمام أستراليا ولم يحالفنا الحظ، هناك شك أيضًا في صحة الهدف الثاني الذي سكن شباكنا".

كما أضاف لاعب أهلي جدة: "نشعر بالرضا على الأداء، ونتمنى التوفيق للمنتخبات العربية في دور الـ 16، علينا الآن الاستعداد لتصفيات كأس العالم لكي نقدم مستوى أفضل مما قدمناه في هذه البطولة".

يذكر أن منتخب الأردن هو من احتل صدارة المجموعة الثانية، واحتلت أستراليا مركز الوصافة، بينما حل منتخب فلسطين في المركز الثالث.